Rykte: Scarlett Johansson har fått tilbud om hovedrollen i den neste Jurassic World.

Vi har lenge visst at Universal Studios og Amblin Entertainment har jobbet hardt med et manus til en ny Jurassic World-film, og de skal også ha sørget for å få kontakt med David Koepp, som skrev manuset til den aller første filmen i 1993. Manuset skal nå være klart, og det ryktes at Scarlett Johansson har fått tilbud om hovedrollen.

Hvorvidt hun er interessert, eller om det er hold i ryktene, er ennå ikke kjent. Men siden filmen nå er i forproduksjon, vil vi sannsynligvis snart få vite sannheten.