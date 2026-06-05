Rykte: Sega jobber med en ny bærbar konsoll som bruker kassetter

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Du har sikkert hørt at Sega eksplisitt har uttalt sin intensjon om å bringe sin rike spillhistorie tilbake til livet, noe som har ført til at flere klassiske spillserier er i ferd med å få oppfølgere og rebooter. Etter at SNK nylig annonserte Neo Geo AES+ (en fullt funksjonell Neo Geo, komplett med moderne tilkoblingsmuligheter og mer), håpet mange spillere umiddelbart at Sega ville gjøre noe lignende med Mega Drive eller et av selskapets andre klassiske retroformater.

Og kanskje det er akkurat det som er på vei. Ifølge et innlegg på Reddit (takk, Time Extension) jobber et selskap som tidligere har produsert lisensiert Sega-maskinvare, angivelig med en bærbar Sega-enhet med utskiftbare kassetter. Enheten ser ut til å være spesielt designet for 2D-spill og relativt lite kraftfull, noe som tyder på at den først og fremst er rettet mot Master System, Mega Drive og/eller Game Gear. Det sies også at den skal være rimelig.

Dette høres litt ut som en Sega-ekvivalent til Evercade, et format fullpakket med retrospill som Sega så langt har valgt å ikke støtte. Hvis denne informasjonen stemmer, ville det selvfølgelig forklare hvorfor.

Ta dette med en stor dæsj salt inntil videre, men Sega forventes å være på Summer Game Fest senere i kveld, så kanskje vi får et glimt av denne mystiske kreasjonen der.