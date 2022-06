Rykte: Skull & Bones vises frem i starten av juli

HQ

En lang og detaljert oversiktstrailer fra det kommende Skull & Bones ble lekket for noen måneder siden, men uten et offisielt pip fra Ubisoft selv. Men nå virker det som at de endelig er klare for en offisiell avduking - igjen.

Insider Tom Henderson hevder via Try Hard Guides at spillet får en ny avduking i løpet av den første uka i juli. Han sier dog samtidig at de konkrete detaljene er vage.

"Sources have said that Ubisoft is preparing to re-reveal Skull and Bones during the week of July 4th. Details on what will be revealed are vague, but it's understood that Ubisoft will finally confirm a release date for the long-awaited title, officially reveal gameplay, and share some other additional details."

Har du ventet på Skull & Bones?