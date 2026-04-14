Rykte: SNK er i ferd med å lansere en Neo Geo Mini-konsoll

Det ser ut til at detaljer om en kommende maskinvareutgivelse kan ha blitt lekket ved et uhell. En raskt fjernet ESRB-oppføring (den amerikanske ekvivalenten til PEGI) antyder at SNK kan ha en ny Neo Geo-konsoll på gang ... og det er akkurat så spennende som det høres ut.

Her om dagen la en X-bruker merke til en ESRB-liste for Samurai Shodown V Special, noe som i seg selv ikke er så spennende. Men det oppførte formatet er desto mer interessant: "Neo Geo AES+." Og det blir enda bedre, for selskapet som har sendt inn søknaden er Plaion, den samme utgiveren som ga ut Atari 2600+-konsollen. Likevel finnes det ikke noe slikt som en Neo Geo AES+, og oppføringen forsvant kort tid etter. Dette reiser spørsmålet om hva som egentlig skjedde, en for tidlig lekkasje eller en annen form for menneskelig feil?

SNK har tidligere gitt ut arkadekabinettet Neo Geo Mini, men fansen har lenge etterlyst en moderne miniversjon av den klassiske AES med innebygde spill. En slik enhet ville selvfølgelig være en skikkelig godbit for samlere.

Så langt er dette bare ubekreftet informasjon basert på en manglende ESRB-oppføring, men det er en ganske pålitelig kilde i seg selv, så det er på ingen måte umulig at dette viser seg å være sant. Vi kommer tilbake med mer når vi finner ut av det.