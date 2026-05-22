Rykte: Sonic Frontiers får en Definitive Edition for Switch 2 neste måned

Ryktene har svirret om at Sonic Frontiers skal utgis på nytt som en Definitive Edition, og rapporter har til og med antydet at denne versjonen allerede har fått aldersgrense i flere deler av verden. Det er derfor omtrent 99 % sikkert at den faktisk er på vei.

Nå har en av de mest pålitelige lekkasjene, Billbil-kun fra Dealabs, delt litt mer informasjon, som først og fremst inkluderer utgivelsesdatoen. Han skriver at Sonic Frontiers: Definitive Edition vil bli lansert på Switch 2 den 23. juni og vil koste 49,99 dollar, noe som er ti dollar mindre enn da det opprinnelig ble utgitt for fire år siden.

Billbil-kun bemerker at han ikke vet om det også vil være tilgjengelig på andre plattformer eller om det er eksklusivt for Switch 2, men uansett vil vi sannsynligvis finne ut mer veldig snart, kanskje under Summer Game Fest eller Nintendo Direct som ryktes å komme i juni.