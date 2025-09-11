Rykte: Sonic gjør seg klar til å bli med Fortnite

HQ

Det er nesten lettere å liste opp de kjente figurene som ikke har vært med i Fortnite enn å ta med alle de som har vært med. Men en som ennå ikke har deltatt i Battle Royale-spillene er Sonic the Hedgehog. Nå synes Epic Games og Sega tydeligvis at det er på tide at de gjør noe med det.

Selv om ingenting er bekreftet, har vi to kilder som peker på dette. Den ene er Fortnite leakers ShiinaBR og Wensoing, som begge sier at en Fortnite gjesteopptreden er på vei, og den andre er at datautvinnere har funnet bilder av Puma joggesko med Sonic X Fortnite motiver. De to førstnevnte er velkjente og vet som regel hva de snakker om, og det virker mildt sagt usannsynlig at bilder av sko med dette motivet skulle dukke opp ved en tilfeldighet.

Kort sagt, forvent en kunngjøring snart ... hvorfor ikke på Nintendo-arrangementet denne fredagen eller på Tokyo Game Show senere denne måneden?



