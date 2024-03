Rykte: Sonic Heroes skal få Unreal Engine 5-drevet nyinnspilling

Sega har i det siste vært i ferd med å gjenskape eller remastere mange av sine tidligere verk. Jet Set Radio og Crazy Taxi er to av disse franchisene som skal få denne behandlingen, og Sega kan selvsagt ikke bevege seg to meter uten også å tenke på sitt elskede blå pinnsvin.

HQ

Den av og til pålitelige innsideren Zippo har tidligere uttalt at Sega ønsker å levere nyinnspillingene sine ved hjelp av Unreal Engine 5, og dette har siden blitt styrket av en rapport fra Universo Nintendo som legger til at en Sonic Heroes nyinnspilling er under arbeid, og at den vil bli laget på UE5 og komme til flere plattformer, inkludert PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch-etterfølgeren.

Det er ikke noe utgivelsesvindu å rapportere om ennå, og siden dette er et rykte og ikke offisiell informasjon fra Sega, er det verdt å ta denne informasjonen med en viss forsiktighet inntil videre.

Ville du likevel vært interessert i en nyinnspilling av Sonic Heroes?