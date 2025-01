Rykte: Sonic the Hedgehog 3 slippes for strømming senere denne måneden

HQ

Det går ofte overraskende kort fra filmer slippes på kino til de kommer på streamingtjenester i disse dager.. Paramount er ofte blant de mest effektive, og den nylig utgitte Sonic the Hedgehog 3, som for tiden gjør det bra på kinoene, er et godt eksempel på det.

For det ser ut som om filmen blir tilgjengelig for streaming allerede den 21. januar. Den vil trolig slippes som en retail-film, noe som betyr at den må kjøpes separat før den slippes for alle. For de av dere som vil unngå folk som fikler med mobilen, snakker for høyt og rasler urimelig mye med godteposen sin, er dette selvsagt gode nyheter.

Informasjonen kommer fra pålitelige When to Stream, men det er verdt å nevne at den ennå ikke er bekreftet.