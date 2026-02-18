Rykte: Nytt Sonic-spill vil være koblet til filmene

HQ

Det har vært hyppige rykter om kunngjøringen av et nytt Sonic-spill i år. Delvis fordi de siste helt nye Sonic-eventyrene er Sonic Frontiers fra 2022 og Sonic Superstars fra 2023 (med andre ord, det er på tide), og delvis fordi Sonic feirer 35-årsjubileum i 2026.

Nå hevder filminsideren V Scoop å ha fått litt informasjon om det aktuelle spillet, og skriver på X at det vil bli det dyreste spillet til dags dato med mer fokus på historien, og at det vil være knyttet til både filmer og TV-serier om Segas pinnsvin. Tanken er at det skal få støtte i lang tid fremover, med premiere i 2027.

Innlegget ble deretter supplert med et annet der vi kan lese at det verken er en nyinnspilling eller en direkte oppfølger, så tidligere påstander om et comeback for Sonic Adventure eller en Sonic Frontiers 2 kan ikke være noe mer enn ønsketenkning.

Ta denne informasjonen med en betydelig klype salt for nå. V Scoop har hatt rett før, men også feil. Når det er sagt, har vi hørt snakk om forbindelser til Sonics Hollywood-karriere før, så det er ikke helt umulig.

Hvis dette er sant, synes du det høres bra ut?