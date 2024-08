Rykte: Sony har et PlayStation-arrangement i slutten av september

HQ

Sony hadde et mindre arrangement i slutten av mai, som så ut til å skuffe mange fans - før Summer Game Fest og Xbox Games Showcase stjal all oppmerksomheten bare to uker senere. Selv da var det snakk om at Sony i stedet ville fokusere på et nytt arrangement i høst, og det ser ut til at det kan være tilfelle.

Kilden til dette er journalisten Jeff Grubb, som gjentatte ganger har vist seg å ha et utmerket grep om spillindustrien, og i den siste episoden av podcasten Game Mess Mornings sier han at Sony vil ha en State of Play (og nevner spesifikt at det ikke er en showcase) i slutten av september.

Nøyaktig hva vi får se er uklart, men det er sannsynligvis på tide å vise frem den mye omtalte PlayStation 5 Pro, som i dag nesten behandles som en åpen hemmelighet i stedet for bare et rykte. Hva håper og forventer du selv?