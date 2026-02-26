Rykte: Sony har prøvd å få Gran Turismo 7 på Switch 2

HQ

Selv om Sony er betydelig mer forpliktet til eksklusive titler enn Microsoft, har selskapet myket opp holdningen sin betraktelig de siste årene. Det begynte med at MLB The Show -spillene deres kom til Xbox (og til og med ble inkludert i Game Pass de første årene), og siden den gang har de gitt ut Lego Horizon Adventures for Switch og Helldivers II for Xbox Series S/X - med Marathon også på vei for sistnevnte.

Dette betyr at Sony har utviklingssett og eksperimenterer med andre produsenters konsoller. Det er i lys av dette vi skal se journalisten og innsideren Jeff Grubb sin nye uttalelse. I dagens episode av Game Mess-podcasten dreide diskusjonen seg om Gran Turismo 7 og det faktum at det fremdeles ikke er utgitt for PC, noe han kaller rart, før han slapp en mindre bombe :

"Jeg hørte nylig at Gran Turismo kjørte på Switch 2. Jeg tror ikke det kommer til å komme til Switch 2, men jeg hørte at det kjørte på Switch 2."

Det er verdt å merke seg at Grubb sier at han ikke tror vi bør forvente at Gran Turismo 7 lanseres for Switch 2, men forutsatt at informasjonen er korrekt (og det er den ofte når det gjelder Grubb), viser det tydelig at Sony virkelig tester ut konkurrentenes maskinvare. Dette er helt i tråd med hva Sonys senior visepresident, Sadahiko Hayakawa, sa for bare seks måneder siden :

"I spillbransjen beveger vi oss bort fra en maskinvaresentrert forretningsmodell og mer mot en plattformvirksomhet som utvider fellesskapet og øker engasjementet."

Mye tyder på at vi kan komme til å se flere multiformatutgivelser fra Sony i fremtiden, spesielt siden de selv har uttalt at det var en svært lønnsom idé å gi ut Helldivers II på Xbox Series S/X.

Hva synes du om dette?