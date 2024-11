Rykte: Sony jobber med en ny håndholdt PlayStation

HQ

Hvis du fremdeles er på gjerdet om PlayStation Portal og hvordan den håndholdte dingsen bruker skyteknologi for å tillate deg å spille PlayStation-spill har vi noen gode nyheter for deg. Bloomberg har publisert en rapport der de hevder at Sony for tiden jobber med en ny PlayStation-håndholdt, og at denne vil være en direkte konkurrent til Nintendo Switch.

Prosjektet sies å være i de tidlige utviklingsstadiene, og dermed er mange år unna lansering, men det Bloomberg bemerker er at "produktet er rettet mot å utvide Sonys rekkevidde og konkurrere med Nintendo om det bærbare spillmarkedet, ifølge folk som er kjent med utviklingen".

Hvis dette er sant, vil det bety at håndholdte enheter kan få en virkelig stor tilbakekomst i fremtiden, ettersom Xbox også ser ut til å jobbe med en håndholdt enhet. Det som imidlertid bør sies er at Sony, som er et stort teknologiselskap, ofte begynner arbeidet og konseptarbeidet på en enhet og deretter ikke følger det opp, noe som betyr at denne dingsen kanskje aldri ser dagens lys. Forhåpentligvis vil den imidlertid gjøre det, ettersom vi kan se på en fremtid der Nintendo Switch-etterfølgeren må konkurrere med en PlayStation-motpart, et Xbox-alternativ, Steam Deck, forskjellige andre bærbare PC-spilløsninger, og selvfølgelig stadig kraftigere mobile enheter også, alt i den håndholdte sektoren.