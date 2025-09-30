Rykte: Sony lanserer PlayStation 5-kontrollere med utskiftbare batterier

HQ

Vi rapporterte nylig om rykter om at en ny og oppgradert versjon av PlayStation 5 Pro er på vei. Forskjellene fra den eksisterende modellen ser ut til å være små og hovedsakelig interne (typisk ting som lavere strømforbruk og et mer moderne design), men den kan også bli utgitt sammen med en ny versjon av kontrolleren.

Det er i det minste det polske nettstedet PPE.pl hevder, som har en god track record for lekkasjer med noen tidligere scoops. Nøyaktig hvordan den oppdaterte versjonen av PlayStation 5-kontrolleren vil se ut, er ukjent, men en ny funksjon er at den angivelig vil ha utskiftbare batterier. Både Nintendo og Sony har valgt innebygde batterier i både forrige og nåværende generasjon (og faktisk også for PlayStation 3 i Sonys tilfelle), mens Microsoft har valgt utskiftbare batterier for sine Xbox-konsoller.

Fordelene med innebygde batterier er blant annet at det er enklere å designe en slankere kontroller, og at man slipper å kjøpe batterier. Ulempene er blant annet at kontrollerne blir dyrere og mindre fremtidssikre, ettersom oppladbare batterier ikke varer evig, noe som betyr at mange kontrollere sannsynligvis vil være helt døde om 10-20 år.

Hva er din mening om dette? Er utskiftbare batterier noe du håper Sony vil satse på i sine nye kontrollere?