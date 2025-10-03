Rykte: Sony vil implementere de første trinnene i utfasingen av PS4 i 2026

HQ

PS4 er kanskje gammel, men noen PlayStation-brukere sverger fortsatt til den selv i dag. Likevel ser det ut til at Sony endelig tar steget mot å senke PS4, ettersom en ny rapport indikerer at noen PSN-funksjoner kan bli stengt for konsollen våren neste år.

Rapporten kommer fra Insider Gaming, og den sier at våren 2026 ser slutten på støtten for mange funksjoner relatert til nye titler for PS4. Disse inkluderer :



Aktivitetsfeed Web API



Tittel liten lagring (TSS)



Lagring av tittelbrukere (TUS)



Brukere og profiler



Ordfiltre



Web-API for delte medier



Dette er det Sony kaller "eldre funksjoner" for PlayStation Network, og de er "designet for å gi et mer enhetlig og skalerbart fundament på tvers av konsollgenerasjoner".

Når vi ser fremover, vet vi at Sony har planer om en sjette PlayStation et sted nedover linjen, men det kan være på tide å legge den fjerde generasjonen bak seg. PS4 har fått mye støtte i årevis, og til og med store Sony-eksklusiver som Horizon Forbidden West og God of War: Ragnarok har vært tilgjengelige på plattformen. Call of Duty utgis fortsatt på PS4, men nå kan vi se konsollen fase ut av rampelyset og gi plass til et nytt ansikt av Sony-maskinvare.