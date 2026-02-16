Rykte: God of War-skaperne vil potensielt kunngjøre nytt spill i år

HQ

Vi fikk to store kunngjøringer relatert til God of War fra forrige ukes State of Play-presentasjon, inkludert lanseringen av et nytt metroidvania-lignende spill, og avsløringen av God of War Trilogy Remake, som kommer en gang i fremtiden. Det kan ha mettet appetitten din for å drepe guder og monstre, men det ser ut til at Sony Santa Monica fortsatt koker opp et nytt spill.

I det minste er det ifølge innsideren shinobi602, som i en ResetEra-tråd kommenterte at han forventer å se det neste spillet fra Santa Monica Studio ankomme en gang før 2028. Han sa også at med utgivelsesvinduet derfor var et sted i 2027 ballpark at vi kunne se en avsløring så snart i sommer.

"Jeg forventer det. Sannsynligvis State of Play i mai eller Keighleys (SGF) til sommeren. Fra nå av vet jeg ikke ennå, " sa shinobi. "Hvis ikke da, har de enten skjøvet utgivelsen lenger ut i tid eller gjort en kortere avsløring til utgivelsen."</em>

Vi har noen måneder igjen før sommeren starter og vi får se flere spill som slippes i andre halvdel av året og utover, men en ny God of War-tittel ville absolutt være en stor velsignelse for Sonys line-up i nær fremtid, hvis den slippes i løpet av de neste par årene.

Det er også verdt å merke seg hvordan denne nyheten setter en ganske stor kjepp i hjulene. Hvis Sony Santa Monica er de som jobber med God of War Trilogy Remake, lurer vi på hvordan det også balanserer arbeidet med det neste mainline-spillet. Det er også spørsmålet om Cory Barlogs kommende God of War-tittel er den samme som den shinobi602 nevner her. Det er en ormeboks vi skulle ønske vi ikke hadde åpnet, men det kan bety at mye God of War er i horisonten.