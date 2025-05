Rykte: Sony vil være vertskap for State of Play neste måned

HQ

Det er en stund siden Sony har vist frem sine kommende spill via en State of Play, men tegnene begynner å peke mot en fremvisning av et eller annet slag neste måned.

Jeff Grubb har uttalt i den siste utgaven av Game Mess Mornings at Sony tar sikte på å ha en State of Play i juni, men han sier også at dette ikke vil være en av de større :

"Det har ikke jeg heller, og det er fordi det skjer noe i juni, det er en juni-greie. Kommer det til å bli et stort utstillingsvindu? Jeg tror ikke det."

Grubb virker ikke sikker på størrelsesordenen, og selv State of Play-sendinger kan by på store overraskelser.

Er du spent?