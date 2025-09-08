Rykte: Soul Calibur VII ertet for neste Nintendo Direct

Ikke bare kverner ryktebørsen ut rapporter om en kommende Nintendo Direct, men vi kan også forvente den storslåtte tilbakekomsten av en kampspillserie når Nintendo bestemmer seg for å sette opp en ny presentasjon. Ifølge nylige spekulasjoner kan Soul Calibur VII bli avslørt på messen.

Dette kommer fra innsider SwitchForce (via TheGamer), som hevdet at neste Nintendo Direct ville handle om tallet 7, med tre spill med det tallet. Fans gjettet Call of Duty: Black Ops 7, Final Fantasy VII Remake og Dragon Quest VII. SwitchForce sa imidlertid at ikke en "sjel" har gjettet den riktige kombinasjonen.

Bruken av "soul" og "combo" får noen til å tro at dette er en direkte tease for Soul Calibur VII. Vi så nylig Soul Calibur 2 komme til Nintendo Switch Online. Det er også syv år siden vi fikk et Soul Calibur-spill, noe som betyr at tallet 7 kan ha enda større betydning. Som alltid med rykter som dette, ettersom ingenting er offisielt, bør du betrakte dette bare som spekulasjoner, men det kan være en måte å overraske oss alle på hvis Nintendo er den som avslører Soul Calibur VII.