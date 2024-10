Rykte: Splinter Cell Remake er fortsatt under utvikling og skal lanseres i 2026

HQ

Det har gått tre år siden Ubisoft annonserte Splinter Cell Remake, men den totale stillheten rundt prosjektet og Ubisofts mange nylige vanskeligheter har fått noen til å bekymre seg for at det kan ha blitt kansellert.

Men ifølge Insider Gaming er dette ikke noe å være bekymret for. De skriver at deres kilder sier at arbeidet med faktisk ruller fint videre, og at prosjektet går under arbeidsnavnet North. Det utvikles tilsynelatende med Massive Entertainments spillmotor Snowdrop, der tidligere spill i serien ble laget med Unreal Engine.

Insider Gaming skriver også at de har fått informasjon om at Splinter Cell Remake vil bli utgitt i 2026, og med tanke på at utviklingen ble påbegynt i 2021, vil dette bety en utviklingstid på fem år - noe som faktisk ikke er så eksepsjonelt lenger.

Som vanlig er dette ubekreftet informasjon, men Insider Gaming har en veldig god historikk for rykter, så forhåpentligvis vil dette vise seg å være sant.