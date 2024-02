Rykte: Splinter Cell Remake kan bli lansert neste år

HQ

Ubisoft bekreftet allerede i 2021 at de jobber med en nyinnspilling av det første Splinter Cell -spillet, men siden da har vi ikke hørt noe. Så når kommer det? Det vanligvis svært pålitelige Insider Gaming har en rapport om statusen til Ubisoft i dag, som tegner et ganske mørkt bilde av et forlag som sliter med å jage nye trender i stedet for å lytte til fansen.

Men det er også håp for fremtiden da de har flere interessante titler på gang, en av dem er Splinter Cell Remake, som kilden sier vil bli utgitt 2025/2026. Et ganske stort lanseringsvindu, men vi kan også forvente at neste mainline-tittel Ghost Recon får premiere innenfor denne tidsrammen, i tillegg til to nye Far Cry (ett mainline-spill, ett flerspillerspill) og to Assassin's Creed (Hexe og Invictus).

Det ser ut til at Ubisoft kommer til å ha en veldig hektisk lanseringsplan fremover, og 2024 ser også ganske bra ut med både Star Wars Outlaws og Assassin's Creed Codename Red.