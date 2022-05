Rykte: Square Enix har tapt 200 millioner dollar på Marvel-spill

HQ

Marvel's Avengers var på ustødig grunn helt fra starten av, og Square Enix la ikke skjul på, i det etterfølgende investormøtet, at spillet hadde vært en økonomisk skuffelse. Det samme gjelder dessuten Marvel's Guardians of the Galaxy, som også endte med lunkne salgstall, dog en markant bedre kritisk mottakelse.

Til sammen skal de to skuffelsene ha vært med på å overbevise Square Enix om å selge studioene. Analytiker David Gibson har slått fast via Twitter at Square Enix har tapt omtrent 200 millioner dollar på de to spillene, og dette var nok en av de sentrale grunnene til at Embracer kunne kjøpe studioene såpass billig.

Om dette betyr at vi har sett slutten på Marvel-baserte spill fra de to studioene vet vi ikke, men la oss håpe de ikke har mistet motivasjonen helt, for vi kommer i hvert fall ikke til å takke nei til et Marvel's Guardians of the Galaxy 2.