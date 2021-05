Rykte: Square Enix utvikler Guardians of the Galaxy-spill

Du ser på Annonser

Tross at Marvel's Avengers ikke ble den suksessen som Square Enix hadde håpet på, kommer de ifølge et ferskt rykte å begi seg ut på mer av Marvel-universet likevel. Insideren Jeff Grubb avslørte nemlig under sitt Game Mess-show at han har hørt snakk om at Square Enix jobber på et Guardians of the Galaxy-spill, og sa:

"I heard Guardians of the Galaxy is going to be made by Square Enix, and now I... Yeah, that's real. That's real."

Etterspm Square Enix ikke offisielt har avslørt noen informasjon om spillet må vi som vanlig ta dette med en klype salt, men med tanke på Grubbs meritliste kan vi jo håpe på en annonsering på E3 eller liknende. Du kan se showet hans selv her, og han prater om Guardians of the Galaxy-spillet rundt 09:24.