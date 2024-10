Rykte: Star Wars Rey-filmen får ikke premiere i desember 2026

Selv om vi er så proppfulle av Star Wars-innhold at du kanskje har glemt at vi bare pleide å se denne franchisen i store blockbuster-filmer, planlegger Disney fortsatt å få noen rumper i setene med noen få prosjekter i arbeid. En av disse filmene er en film som fokuserer på Rey etter hendelsene i Star Wars: The Rise of Skywalker.

HQ

Steven Knight, skaperen av Peaky Blinders og velkjent britisk forfatter, har angivelig forlatt den kommende Rey-filmen. Dette er ifølge Puck News, som ikke er en offisiell kilde, men som vanligvis er pålitelig for denne typen nyheter. Ta i alle fall din foreskrevne klype salt med denne.

Datoen som tilsynelatende var planlagt for filmens utgivelse var desember 2026, men dette vil sannsynligvis ikke skje hvis filmen trenger å låse inn en ny forfatter. Mens noen kanskje ikke vil se mer til Daisy Ridley og Rey etter slutten av oppfølgertrilogien, er andre interessert i å se hvor Disney kan gå med karakteren hennes, og om de kan berge noe flott ut av en dårlig start.