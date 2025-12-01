Rykte: Startprisen på Steam Machine forventes å ligge på rundt 700 dollar

HQ

Valves nye satsing på markedet for underholdningsmaskinvare er bare måneder, kanskje til og med uker unna, i form av Steam Machine, en ny Steam Controller og et VR-tilbud kalt Steam Frame VR, som alle skal ta hjemmemarkedet med storm. Vi vet allerede hvilken kraft og hvilke komponenter som vil inngå i denne "konsoliserte" PC-en, som vil gjøre det mulig å spille av Steam-biblioteket ditt direkte koblet til en TV, ved hjelp av Steam OS og med samme kompatibilitet og synergier med Steam Deck. Den store ukjente, bortsett fra å vite nøyaktig når den vil bli lansert, er imidlertid prisen.

Valve har ikke gitt estimerte prisklasser), men har sagt at prisen vil være mer i tråd med den for en CP enn for en nåværende konsoll, men med en viss justering, ettersom mange av komponentene allerede er et par år gamle, noe som vil tjene til å redusere den endelige prisen. Noen analytikere og kjennere spådde nylig at prisen ikke ville være lavere enn 500 dollar, og nå kan vi komme nærmere den fine verdien. Analytiker og Youtuber Linus Tech Tips mener at når man tar hensyn til den historiske minsteprisen for hver komponent, vil Steam Machine ha en produksjonspris på rundt 602 dollar, og ettersom han ikke trenger å blåse opp dette tallet for mellommenn (Steam Machine vil utelukkende selges gjennom Valve), vil fortjenestemarginen være mer kontrollert. "Jeg tror det betyr 699 dollar, hvis det ikke skjer andre endringer i markedet".

Mange tror at den endelige prisen på Steam Machine er det som virkelig vil avgjøre om allmennheten vil støtte Valves nye satsing på stasjonær maskinvare, så vi kommer til å holde et øye med Steams endelige beslutning i denne forbindelse.

Ville du kjøpt en Steam Machine for $ 700?