nyheter
Prototype

Rykte: Steam-oppdatering gir bevis for Prototype remaster

Ørnøyde fans gravde etter informasjon etter at en ny oppdatering ødela spillets eksisterende mods.

HQ

En ny Steam-oppdatering for actionspillet Prototype fra 2009 har ødelagt modifikasjonene spillerne brukte. Og enda viktigere, det kan ha gitt bevis mot en potensiell remaster av den sovende hiten, der hovedpersonen Alex Mercer fikk formskiftende krefter etter et eksperiment som gikk galt.

Mercers søken etter å oppklare konspirasjonen rundt ham var voldelig, og selv om Radical Entertainment bare endte opp med å lage ett Prototype -spill til, ser det ut til at det er potensial i en remaster. Et potensial som snart kan bli realisert.

Som rapportert av PC Gamer, oppdateringen for Prototype brøt ikke bare mods. Den inkluderte også noen gamle testkart som spillerne aldri har sett før, og oppdaterte spillets studiepoeng. Der de en gang endte, inkluderer Prototype -kredittene nå nikk til en Ubisoft Connect-versjon, samt ansatte fra Activision-støttestudioene Beenox og Demonware.

Iron Galaxy Studios, en utvikler med en historisk historie med remastering og portering av spill, vises nå også i disse nye kredittene. Igjen, dette er ikke en offisiell bekreftelse, men det er nok til å få tannhjulene til å surre, og vil sannsynligvis få fans av 2000-tallets actionhits til å håpe at en av favorittene deres kan komme tilbake.

Prototype

