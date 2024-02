Rykte: Store mengder usolgte PS5- og Xbox-konsoller fører til kutt i produksjonen

HQ

Det virker som om verken Microsoft eller Sony hadde en god jul i fjor, med store mengder usolgte konsoller på grunn av lavere etterspørsel enn forventet. Dette får nå konsekvenser, og ifølge Businesstoday (via Install Base) kutter begge selskapene nå i produksjonen.

Sony forventes å halvere produksjonen i hele 1. kvartal (fra 1 million enheter/måned til bare 500 000), mens Microsoft skal ha bedt om "fullstendig nedleggelse av Xbox i første kvartal", noe som betyr at ingen nye konsoller vil bli produsert i løpet av 1. kvartal. Begge deler er ganske oppsiktsvekkende, ettersom et kutt på 50 % viser at Sony har feilberegnet etterspørselen etter konsollen, eller enda verre, at interessen har avtatt blant potensielle nye kjøpere. Og for Microsoft er det enda verre. Det er ikke noe nytt at konsollproduksjonen midlertidig stanses (det skjedde med GameCube i 2003), men det er et svært dårlig tegn på lav interesse blant spillerne - og det kan også forklare hvorfor vi får en ny strategi fra Xbox neste uke.

Selv om kilden er god, er det fortsatt ingen offisiell bekreftelse. Og selv om det dårlige julesalget er et varsel, har Xbox Series S/X solgt i nesten samme tempo som Xbox One, mens PlayStation 5 har hatt en svært god generasjon så langt. Forhåpentligvis er det ikke en trend, men en midlertidig hikke.