Rykte: Supermann blir med på Fortnite i juli

Det er nok noe mange egentlig hadde forventet, men nå tyder mye på at Supermann er på vei til Fortnite, åpenbart som et ledd i markedsføringen av den nye filmen som har premiere 11. juli.

Kilden er to prominente Fortnite -innsidere, med en meget god track record for lekkasjer, og de hevder at dette nye Superman -skinnet faktisk er basert på filmen med en mytisk evne som "forvandler deg til Supermann". Lanseringen er forventet i forbindelse med filmpremieren.

DC investerer i Fortnite var forventet, men nå vet du i det minste hva som sannsynligvis kommer.