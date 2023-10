Rykte: Switch 2 lanseres i to versjoner

HQ

Det er ennå ikke klart når Nintendo vil fortelle oss hvordan den nye Switch-etterfølgeren vil se ut og fungere, men jeg tror det blir snart, med en forventet lansering i 2024.

Ryktene blir stadig mer detaljerte, og en innsider som tidligere har lekket nøyaktige detaljer om Team Ninja-spillet Rise of the Ronin avslører nå mer om konsollen. Via WCCFTech forteller SoldierDelta at Switch 2 (eller hva den nå kommer til å hete) vil bli tilgjengelig i to versjoner. Den ene er en standardutgave med en pris på 449 dollar, og den andre er kun digital med en lavere prislapp på 399 dollar. Dette er samme strategi som Sony valgte for PlayStation 5.

Videre sier den samme innsideren at Nintendo sikter mot en lanseringsdato 24. september 2024, noe som er i tråd med tidligere rapporter, men Nintendo har angivelig en reservedato 3. november.

Ta imidlertid alt dette med en klype salt, da det tross alt er ubekreftede opplysninger.

Hvilken Switch 2 vil du kjøpe?