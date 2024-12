Rykte: Switch 2 lanseres sammen med et nytt Mario Kart

HQ

Mario Kart 8 er, som noen av dere kanskje vet, Nintendos nest mest solgte spill gjennom tidene. En massiv suksess kun overgått av Wii Sports. Men til tross for flere nyutgivelser, er det vanskelig å benekte at Mario Kart 8 begynner å vise sin alder, og ærlig talt, et helt nytt spill ville ikke være uvelkomment - noe som faktisk kan være på vei til å bli en realitet.

Det kan virke som litt av en strekning, men blant tilbehøret som nylig har lekket, er det et ratt i blandingen. Naturligvis bringer dette umiddelbart tankene til det som ble utgitt for Wii sammen med et nytt Mario Kart-spill.

Tidligere i desember antydet en velkjent Nintendo-innsider også at et nytt Mario Kart-spill er under utvikling for Switch 2, noe som gir enda mer gyldighet til spekulasjonene. Om vi får se Mario Kart 9 ved lanseringen av konsollen eller litt senere gjenstår å se.

Håper du på et nytt Mario Kart?