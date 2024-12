Rykte: Switch 2 vil bli avslørt veldig tidlig i 2025

HQ

Det er to uker igjen av 2024 på dagen, og at Nintendo skulle annonsere Switch 2 nå når folk er så opptatt med julehandel og andre forberedelser, virker mildt sagt usannsynlig.

Når det er sagt, er det kanskje ikke så lenge før vi får se den likevel. Nintendo har tidligere uttalt at konsollen vil bli vist frem innen 31. mars, men vi vet ikke når. Nå sier imidlertid GamesIndustry.biz-sjef Chris Dring på GI Microcast at han har hørt rapporter om at Switch kan bli avduket kort tid etter nyttår.

Dring er imidlertid nøye med å påpeke at dette er vag informasjon, og legger til at "it's chatter", så ingen tror det er skrevet i stein. Med tanke på at han likevel nevner det, er en person som vanligvis vet om disse tingene, og at vi vet at mange av dere er nysgjerrige på hva Nintendo har på gang, føles det likevel passende å informere om dette.

Hva tror du, vil det nye spillåret starte med en titt på Switch 2?