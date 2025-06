Rykte: Take Two avviste Dan Housers tre første GTA VI-manus, noe som fikk ham til å si opp

HQ

Vi vet alle at Grand Theft Auto VI vil dreie seg om småkriminelle og bankranere Jason Duval & Lucia Caminos, som lever et magert liv i Vice City etter å ha blitt løslatt fra fengsel, og vi vet nå fra flere kilder at spillet har vært under utvikling i litt over seks år. Men hva skjedde før det, hva gjorde Rockstar før 2019, med GTA VI? Ifølge lekkasjen skrev Fravilys manusveileder Dan Houser tre forskjellige manusforslag, som alle ble avvist av utgiveren Take Two, noe som til slutt førte til at han forlot studioet. Den første historieideen fra Dan Houser dreide seg om tre tøffe gamle menn i en mørk, noir-doftende detektivhistorie som Take Two avviste fordi de mente historien var "for mørk".

Det andre forslaget dreide seg (som vi rapporterte i 2019) om en kvinnelig FBI-agent og en mannlig narkotikasmugler i Vice City på slutten av 80-tallet, som Take Two også ryktes å ha sagt nei til. Take Two skal ha lagt ned ideen om en mørk noir-detektivhistorie med tre ulike hovedpersoner høsten 2016, noe som betyr at Rockstar hadde prøvd å finne den "riktige" historien til sitt etterlengtede sjette spill i mange år før de til slutt valgte Lucia & Jason.