Rykte: Tango Gameworks lager et JRPG

Tango Gameworks opplever stor suksess i disse dager siden de ga oss Hi-Fi Rush tidligere i år, noe som viste seg å være veldig bra og utrolig populært. Det som gjorde dette ekstra spesielt var at studioet utelukkende er kjent for skrekkfokuserte spill som The Evil Within og Ghostwire Tokyo her til lands.

Men ifølge <a href="https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/12p1vr2/tango_is_supposedly_working_on_a_jrpg/" title="Tango is supposedly working on a JRPG" target="_blank">Reddit-brukeren eXtas1s blir ikke dette siste gang utviklerne prøver noe nytt. Vedkommendes kilder, som ser ut til å være i det minste noe troverdige så langt lekkasjer går, hevder at Tango Gameworks for tiden jobber med et JRPG i en ny franchise.

Hvis du virkelig elsker skrekkspillene deres er det fortsatt en sjanse for at de lager noe du vil like, for de jobber visstnok også med flere ting. Med Tango Gameworks som Microsofts første (og eneste) japanske studio kunne jeg absolutt se dem prøve å utvide porteføljen sin, og å laget et JRPG er en fin måte å potensielt nå et nytt publikum på, samtidig som det fyller et gap når det gjelder Xbox-førstepartstitler.