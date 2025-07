Rykte: Techland jobber med et nytt Call of Juarez-spill

HQ

Det er tøffe tider for alle i bransjen, og selv et relativt vellykket selskap som polske Techland er ikke sikret mot nedleggelser og oppsigelser, og her om dagen fortalte vi om to prosjekter som dessverre aldri vil se dagens lys.

Heldigvis har de mer enn det i pipelinen. I tillegg til spin-offen Dying Light: The Beast ser de også ut til å jobbe med et vestlig eventyr i en elsket serie, ifølge den troverdige Insider Gaming. Hvis du kjenner spillhistorien din, gjetter du kanskje at vi snakker om Call of Juarez. Originalen ble utgitt i 2006 og var veldig bra, og oppfølgeren Call of Juarez: Bound in Blood leverte også en brutal versjon av western-æraen som først møtte sin like med Red Dead Redemption.

Så mistet Techland fokus og lot Call of Juarez: The Cartel utspille seg i nåtid, og spin-offen Call of Juarez: Gunslinger hadde en helt annen retning.

Ubisoft ga ut forgjengerne, og det er ukjent om de fortsatt er involvert. Den samme kilden sier også at spillet utvikles med Unreal Engine 5 i stedet for Techlands egen spillmotor.

Vi krysser fingrene for en kunngjøring før heller enn senere.