Rykte: The Elder Scrolls IV: Oblivion remaster kan bli kunngjort neste måned

Under den høyprofilerte Microsoft-lekkasjen høsten 2023, da Activision Blizzard ble kjøpt opp, ble det bemerket at Bethesda for tiden jobbet med en remaster eller nyinnspilling av The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Siden den gang har vi ikke hørt noe mer om det, men flere innsidere har hevdet at det fortsatt er på vei, inkludert den vanligvis veldig pålitelige Klobrille som nylig antydet en utgivelse i 2025. Nå slutter innsideren ex1stasis seg til koret, en person som har fått mye rett før (men også et par falske alarmer).

Han sier nå at spillet muligens kan bli vist frem under det påståtte Xbox-arrangementet tidlig neste år, men om det faktisk vil skje gjenstår å se. Med tanke på at det vil ta veldig lang tid før The Elder Scrolls VI slippes, vil kanskje et oppfrisket Oblivion være en fin beskjeftigelse frem til da, eller hva tror du?