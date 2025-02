Rykte: The Elder Scrolls VI vil vises i år og foregå i Hammerfell og High Rock

HQ

Denne uken fikk vi det første offisielle livstegnet fra The Elder Scrolls VI på veldig, veldig lenge. Bethesda lanserte en veldedighetsauksjon der vinneren vil bli udødeliggjort som en NPC i det kommende rollespillet.

Nå leverer den nokså velkjente insideren extas1s enda mer informasjon om spillet (takk Wccftech). Han sier at han har hørt at det har vært store forbedringer i Bethesdas Creation Engine 2 som reduserer behovet for lastetider mellom områder.

Mer spennende er det at eventyret tilsynelatende vil foregå i Hammerfell og High Rock, hvor vi vil finne 12-13 store byer (sammenlignet med en tredjedel av dette i The Elder Scrolls V: Skyrim). En annen stor nyhet er at vi denne gangen vil kunne bygge båter, ettersom spillet inneholder kamper til sjøs. I tillegg vil vi igjen kunne bygge egne landsbyer ("Settlements") på samme premisser som i Fallout 4 og Starfield, og drager er en integrert del av historien.

Til slutt rapporteres det at vi kan se et lite livstegn fra spillet allerede i år.

Det er verdt å huske at alt dette foreløpig bare er rykter, men hvis de stemmer, høres dette bra ut for deg?