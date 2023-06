Rykte: The Flash-regissør skal lage Batman: The Brave and the Bold

HQ

James Gunn har allerede gjort det kjent at han har planer om å bringe Grant Morrisons dystre Batman & Robin-tegneserier til lerretet i form av en The Brave and the Bold-film, og nå høres det ut som om man har funnet en regissør til prosjektet.

Ifølge One Take News skal The Flash-regissøren Andy Muschietti ha takket ja til å regissere Batman: The Brave and the Bold.

Selv om dette er ubekreftede rapporter ville det ikke være utenkelig at It-regissøren Muschietti tar fatt på begynnelsen av et nytt Bat-univers med tanke på hvor mye positiv kritikk The Flash har fått før premieren den 14. juni.