Rykte: The Last of Us sesong 2 har funnet en annen Abby enn først trodd

HQ

The Last of Us sesong 2 kan ha funnet sin Abby. Det mest etterlengtede tilskuddet til seriens andre sesong kan bli spilt av Kaitlyn Dever. Det mener i hvert fall bransjeinsider Jeff Sneider , som mener at HBO har fått "Dever-feber."

Fansen kan være nølende til å akseptere Dever som Abby, ettersom et blikk på skuespilleren forteller oss at hun ikke vil være like muskuløs og fysisk imponerende som spillets Abby, men det kan være tilfelle at live-action-serien vil gå for en annen tilnærming til antagonisten.

Dever søkte opprinnelig på rollen som Ellie i The Last of Us. Det lyktes hun selvsagt ikke med, men hvis vi får se henne som Abby, kan det hende at hun blir brukt til å speile Ellie og vise hvordan apokalypsen vrir og vender på alle.

I alle fall vil vi vente på en offisiell kunngjøring før vi blir begeistret eller lei oss for Devers rollebesetning. Sneider rapporterer at Dever for øyeblikket bare er i samtaler om å takle rollen som Abby. Tidligere sa showrunner Craig Mazin at Abby var nesten castet før skrive- og skuespillerstreikene fant sted, så kanskje disse samtalene har pågått en stund.