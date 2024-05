Rykte: The Rock bremser bevisst produksjonen av sin nye storfilm

HQ

Verdens mest populære filmstjerne, den tidligere wrestleren Dwayne "The Rock" Johnson, jobber for tiden med sin nye julefilm Red One, der han spiller en hemmelig julenisseagent sammen med Marvel-stjernen Chris Evans, men ting ser ikke ut til å gå som planlagt.

The Wrap rapporterer at The Rock ofte kommer åtte timer for sent til innspillingen, og at han kaster bort store deler av produksjonen, noe som har ført til at budsjettet har vokst fra 150 millioner dollar til dagens 250 millioner dollar. The Rock har også assistenter som er ansatt for å tømme urinflasker som han fyller på settet, ettersom han ikke pleier å bruke toaletter, noe som ifølge rapporten også gjør at ting tar lengre tid.

The Wrap:

"Produksjonsproblemer - alt fra Johnsons kroniske forsinkelse og mangel på profesjonalitet på settet til produsentenes uerfarenhet - førte til at kostnadene på filmen med Chris Evans og J.K. Simmons i hovedrollene økte til et endelig budsjett på over 250 millioner dollar, en sum som passer bedre for en superhelt-tentpole. Ifølge mer enn et dusin innsidere som er direkte involvert i prosjektet, var "Red One"-produksjonen en perfekt storm av problemer som ble forsterket av uerfarenheten til filmens hovedprodusent Hiram Garcia og Amazon MGMs spillefilm- og produksjonsledere Julie Rapaport og Glenn Gainor, som fører tilsyn med prosjektet."

Anonym kilde i Seven Bucks Productions:

"På settet, utenfor traileren sin, går han ikke på offentlige toaletter hvis han må tisse. Han tisser i en Voss-vannflaske, og teamet hans eller en PA må kaste det."