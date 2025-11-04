Rykte: The Super Mario Galaxy Movie-trailer vises før Wicked: For Good

HQ

Nintendo og Illumination har ikke delt mye offisiell informasjon om The Super Mario Bros. Movie-oppfølgeren, The Super Mario Galaxy Movie, ettersom det var først i september at vi virkelig fikk møte filmen og lære om den. Men med premieren så lite som fem måneder unna og satt til 3. april 2026, ser det ut til at vi snart får se mer om prosjektet.

Insider MyTimeToShineHello har tatt til sosiale medier for å rapportere at en trailer for The Super Mario Galaxy Movie vil bli vist i forkant av Wicked: For Good. De fortsetter med å legge til at dette betyr at vi kan forvente at traileren vises på nettet før 21. november, noe som betyr at den sannsynligvis bare er noen uker unna på det meste.

De fortsetter med å legge til at traileren også kan vises foran Zootropolis 2 senere i november, men at kinopremieren vil være foran Wicked: For Good når den har premiere den 21. november.

For mer informasjon om The Super Mario Galaxy Movie, sjekk ut de mulige handlingspunktene og nye karakterene som nylig ble lekket.