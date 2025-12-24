Rykte: The Witcher 3: Wild Hunt får ny DLC neste år for å forberede The Witcher 4

HQ

Vi vet så godt som sikkert at The Witcher 4 ikke kommer ut neste år. CD Projekt Reds neste monsterjagende storskala RPG har ikke vist oss mye, og med fraværet av betydelig gameplay og slikt forventer vi ikke noe stort. Men mens det nye spillet er en stund unna ennå, kan vi snart få noe innhold til en eldre Witcher-tittel.

Som oppdaget av PCGamer, mener den polske analytikeren Mateusz Chrzanowski at CD Projekt Red stiller opp The Witcher 3: Wild Hunt DLC for mai 2026. "Vi forventer at et annet betalt tillegg (DLC) for The Witcher 3 vil bli utgitt i mai 2026," sa han. "Vi forventer et salg på 11 millioner eksemplarer til 30 USD per stykk neste år. Vi anslår produksjonsbudsjettet til 52 millioner PLN (14,5 millioner USD). Utgivelsen skal være startskuddet for selve markedsføringskampanjen for The Witcher 4."

Han sa også at han forventer at The Witcher 4 lanseres i 4. kvartal 2027, noe som vil gi rundt 18 måneder mellom DLC-lanseringen og den nye spillutgivelsen, hvis denne DLC-en blir noe av. The Witcher 3: Wild Hunt er over 10 år gammelt nå, men det er den nyeste hovedserien av The Witcher, og har solgt i over 60 millioner eksemplarer. Vi får se hva som venter våre favorittmonsterjegere neste år.