Rykte: The Witcher 3s overraskende DLC tar oss tilbake mot Velen

I en stund nå har vi hørt om en potensiell utvidelse for The Witcher 3: Wild Hunt, som tilsynelatende kan knytte seg til historien i det kommende The Witcher 4. Opprinnelig pekte ryktene på at utvidelsen skulle finne sted i Zerrikania, men en ny bit av tilsynelatende innsideinformasjon ville få oss til å reise til et sted veldig nær en av spillets hovedinnstillinger.

Som fanget av Eurogamer, sa den tidligere polske spilljournalisten UV o grach på YouTube at utvidelsen ville bli satt et sted veldig nær Velen, men ikke i selve regionen. Igjen, det har ikke kommet noen offisiell bekreftelse på denne utvidelsen, så det er best å ta all potensiell informasjon med en klype salt.

Likevel, med så mange rykter som dukker opp om en siste bit av innhold for The Witcher 3: Wild Hunt, er det vanskelig å ikke tro at noe er på vei. Vi vet imidlertid bare sikkert når CD Projekt Red er klar til å avsløre denne utvidelsen.