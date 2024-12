Rykte: The Witcher 4 blir kanskje ikke utgitt for Xbox Series S

HQ

Under The Game Awards fikk vi en første titt på det kommende, etterlengtede neste kapittelet i The Witcher-sagaen fra CD Project Red. En teknisk imponerende fremvisning som tydelig demonstrerte potensialet i Unreal Engine 5 og den banebrytende visuelle prakten som grafikkmotoren muliggjør.

Men vil det virkelig være mulig å tilby et slikt visuelt skue på dagens konsoller? Ja, med noen kompromisser selvfølgelig, men det som er et større spørsmålstegn er Xbox Series Xs lillebror, Series S. En konsoll som tidligere har skapt problemer for utviklere, og i et intervju med Eurogamer unngikk CDPR å kommentere hvorvidt Series S vil nå sine ambisiøse mål.

The Witcher 4 regissør Sebastian Kalemba ga følgende kommentar da han ble spurt om spillet ville bli utgitt på Series S.

Jeg kan ikke, akkurat nå, fortelle deg mer spesifikt om det

Hva synes du, bør teamet droppe Series S helt og fokusere på de kraftigere konsollene?