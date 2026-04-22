Rykte: Tifa fra Final Fantasy 7 blir med i Street Fighter 6

Capcom har gjort en utrolig jobb med å legge til nye fightere og nytt innhold til Street Fighter 6, og holder spillet konstant relevant og populært. For bare en måned siden ble Street Fighter III-legenden Alex en del av figurutvalget, og nå venter fellesskapet på å høre hvem som blir den neste.

RnK_Clan på Reddit, som tidligere har vist seg å være nøyaktig angående Street Fighter 6-lekkasjer, hevder nå å vite hvilke karakterer vi kan se frem til neste gang sesong 4 starter. Tilsynelatende vil det være Vega, Gouken, Haggar og Tifa. De to første er velkjente fra Street Fighter-serien, mens Haggar har sitt utspring som en brawler i Final Fight - og Tifa, som du sikkert vet, tilhører Final Fantasy VII.

Informasjonen er ubekreftet, og å dømme etter sosiale medier er mange fans misfornøyde siden de mest etterspurte karakterene ser ut til å være Dudley og Makoto. Vi kommer tilbake med flere detaljer så snart vi har dem, men forhåpentligvis vil det ikke ta for lang tid før informasjon om sesong 4 av Street Fighter 6 begynner å sive ut.

Forutsatt at dette faktisk er jagerflyene - hva synes du om oppstillingen?