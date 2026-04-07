Rykte: Tomb Raider: Legacy of Atlantis utsettes til februar 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, det nye spillet fra Crystal Dynamics og Amazon Game Studios, kan ha fått utsatt utgivelsesdatoen. Da det først ble avslørt på The Game Awards, ble spillet lansert i 2026. Nå ser det imidlertid ut til at det kan unngå siste halvdel av dette året for å slippe tidlig i 2027.

Dette kommer fra Society of Raiders-siden på sosiale medier (via GamingBolt). Vanligvis får tilfeldige påstander på sosiale medier sjelden mer enn en andre titt, men med tanke på at Society of Raiders lekket eksistensen av den nye Tomb Raider før den offisielle avsløringen, kan det være verdt å ta en titt på. Når vi når slutten av første halvdel av 2026 i løpet av de neste månedene, peker mangelen på Tomb Raider: Legacy of Atlantis nyheter mot at den enten velger en utgivelse tidlig i 2027 eller veldig sent i år.

Med tanke på at selv uten monsteret GTA VI begynner slutten av 2026 allerede å se ganske fullstappet ut når det gjelder spillutgivelser, kan vi ikke klandre Crystal Dynamics hvis de vil at Laras retur skal bli litt forsinket. Med den kommende Amazon Prime Video-serien også, kan dette være litt fornuftig fra et markedsføringsperspektiv. Merkevaresynergi og alt det der.