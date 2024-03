Rykte: Toys for Bob skal lage et nytt Spyro-spill

HQ

Det har vært skrevet mye om Toys for Bob i år. Først ble de negativt påvirket av Activision Blizzards oppsigelser, så ble det antatt at de skulle legges ned, deretter ble det avslørt at de forlater Activision Blizzard for å bli indie, og nå sist at Microsoft skal utgi deres neste prosjekt.

Så... hva er deres neste spill? Da bruddet med Activision Blizzard ble kunngjort, skrev studioet at "teamet vårt gleder seg til å utvikle nye historier, nye karakterer og nye spillopplevelser" - noe som høres ut som noe helt nytt. På den annen side skal Matt Booty, visepresident for Microsoft Studios, under et møte med sine ansatte nylig ha sagt at studioets kommende tittel "vil ligne på spill som Toys for Bob har laget tidligere".

Og nå sier den svært kjente Crash- og Spyro-innholdsskaperen Canadian Guy Eh i en ny video at han vet hva det er, nemlig Spyro 4. Han sier at han hørte dette fra flere utviklere under Game Developers Conference (og også rykter før det), og at det har vært i aktiv utvikling siden januar 2024. Det er også verdt å huske at Toys for Bob selv skal ha teaset Spyro 4 allerede i januar - da utviklingen angivelig startet.

Spyro 4 er et spill fansen har etterspurt i mange år, så hvis det viser seg å stemme, blir det mange glade ansikter. Microsoft vil sikkert ikke ha noe imot litt ganske kjent familieunderholdning til Game Pass, og kombinert med Canadian Guy Ehs gode rykte, tror vi dette er et over gjennomsnittet godt rykte som kan vise seg å stemme.