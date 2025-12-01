Rykte: Turok Origins ankommer i 2026

HQ

Vi har ikke hørt om det nye Turok-spillet på lenge, selv om vi følte at det ikke skulle ta for lang tid før vi fikk hendene på det, ettersom vi kunne prøve det på Gamescom i sommer. Men per i dag har kjøpssidene på hovedplattformene (Xbox, PlayStation5 og PC) ennå ikke blitt oppdatert. Og med Saber Interactive som opprettholder radiotaushet, holder vi øye med ethvert hint om at ting er i bevegelse.

Så ta følgende informasjon med moderat forsiktighet. En LinkedIn-profil av en lyddesigner hos Saber har oppdatert sin erfaring med å jobbe med spillet ved å oppgi at det kommer "Kommer i 2026". Det ser ut til å ha vært en enkel forglemmelse, og profilsiden gjenspeiler ikke lenger det "2026" (men Insider Gaming tok et skjermbilde før endringen), men det er godt å ha flere hint om at vi skal kjempe mot dinosaurer igjen neste år.

Klar til å komme tilbake i den forhistoriske kampen med en ny omstart i Turok: Origins?