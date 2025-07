Rykte: Ubisoft hadde planer om en Star Wars Outlaws oppfølger, men bestemte seg til slutt mot det

HQ

Til tross for en enorm forhåndshype og fantastisk grafikk, snublet Star Wars Outlaws rett ut av porten for nesten et år siden. Seertallene var ikke på langt nær så høye som Ubisoft hadde håpet, det var mange klager på bugs, et Jabba the Hut-oppdrag ble låst bak mikrotransaksjoner, og spillets stealth-elementer fikk hard kritikk. I tillegg mente mange at spillet hadde en politisk agenda.

Til tross for hardt arbeid fra utvikleren Massive Entertainment, kom Star Wars Outlaws seg aldri tilbake, og Ubisoft har i sine kvartalsrapporter uttalt at spillet solgte dårligere enn forventet.

Vi vet ikke om det er grunnen, men den svært pålitelige journalisten Tom Henderson har nå avslørt i podcasten Insider Gaming at Ubisoft hadde planer om en oppfølger - som imidlertid ble kvalt i fødselen:

"De avlyste også nylig Star Wars Outlaws 2, fordi det var planlagt og i arbeid. Den ble ikke satt i produksjon, så vidt jeg vet, det var ikke hugget i stein."

Det virker svært usannsynlig at arbeidet noen gang vil bli gjenopptatt, og det er tvilsomt om vi får se Kay Vess igjen.