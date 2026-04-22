Rykte: Ubisoft har kansellert sin Animal Crossing-konkurrent

Som vi tidligere har rapportert, ønsket Ubisoft å komme inn på den svært lukrative og superpopulære livssimuleringssjangeren (som blant annet inkluderer Nintendos nylig utgitte Pokémon Pokopia og Tomodachi Life: Living the Dream). Ubisofts prosjekt ble kalt Alterra, selv om det aldri ble formelt annonsert, og tilsynelatende kommer det heller aldri til å bli det.

Insider Gaming rapporterer nå at spillet rett og slett har blitt kansellert. Angivelig skjedde dette i går, hvoretter de ansatte ved Ubisoft Montreal ble sendt hjem for dagen. Så langt har ingen permitteringer blitt kunngjort, men det er selvfølgelig en åpenbar risiko for at de vil komme nå som de ikke lenger har et spill å jobbe med.

Hvis informasjonen er korrekt (kilden antas å være pålitelig), er det en god sjanse for at bilder og detaljer til slutt vil lekke på nettet, og ifølge Insider Gamings kilder er dette en beskrivelse av tittelen vi aldri vil få glede av :

"Alterra var et sosialt sim-spill inspirert av Animal Crossing. Spillet hadde en voxel-kunststil og en mekanikk som lignet på Minecraft, der spillerne kunne bygge hva de ville med innsamlede materialer."