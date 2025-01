Rykte: Ubisoft har noen store Switch 2-porter planlagt

HQ

Vi vet alle at Switch 2 er en ting nå, og det er en ting som sannsynligvis kommer til å ha sin avsløring før heller enn senere. Etter hvert som lekkasjene hoper seg opp og ryktene fortsetter, snakker vi nå om programvaren som kan komme til Switch 2.

Ifølge innsideren Nate The Hates siste podcast på YouTube, har Ubisoft tilsynelatende mer enn et halvt dusin spill planlagt å bli utgitt på Nintendo Switch 2. Disse er tilsynelatende fra en "rekke franchiser, som The Division, Rainbow Six Siege, det er også noen diskusjoner og vurdering av å gjøre en Mario Rabbids-samling."

Ifølge Mr. The Hate er det bare et spørsmål om når disse spillene vil komme ut, snarere enn om. Assassin's Creed Mirage forventes også å være klart til lansering med Switch 2, og Assassin's Creed Shadows vil sannsynligvis også komme, men forventes ikke å være klart ved lansering.

