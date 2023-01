Rykte: Ubisoft jobber for tiden med Far Cry 7 og et annet Far Cry-spill

Ubisoft jobber angivelig med Far Cry 7 og en annen multiplayer-orientert Far Cry-tittel, med begge spillene under aktiv utvikling.

Insider Gaming rapporterer at detaljer om spillene er vage, men det antas å være tilfelle at de var ment å være ett og samme spill på et tidspunkt, men ble deretter skilt tidlig i utviklingen.

Begge prosjektene har tungt engasjement fra Ubisoft Montreal, og er kjent som Project Blackbird og Project Maverick for henholdsvis single- og multiplayer-spillet.

Det er også rykter om at Far Cry 7 kan være satt til Alaska, der står overfor noen tøffe overlevelsesforhold.

Hva vil du se fra det nye Far Cry-spillet?