Rykte: Ubisoft jobber med en nyinnspilling av Rayman som har premiere neste år

Bare i går rapporterte vi at Ubisoft endelig hadde bekreftet at et nytt Rayman-spill er i arbeid, og at Ubisoft Montpellier og Ubisoft Milan er ansvarlige for utviklingen. På den tiden hadde vi ingen ytterligere informasjon, men den ofte pålitelige Insider Gaming sier nå at kildene deres vet mer.

De skriver at de allerede hadde hørt at Ubisoft jobbet med en nyinnspilling av Rayman. Planen er å gi den ut i slutten av 2026, og utviklingen har tilsynelatende gått veldig bra. Men det ser ut til at det kan være mer Rayman enn det, ettersom de også skriver at "Ubisoft ønsker å ta Rayman-franchisen videre enn bare en nyinnspilling, og har allerede lagt foreløpige planer om å utvikle Rayman 4" (Rayman 3: Hoodlum Havoc ble utgitt tidlig i 2003).

Hvorvidt det prosjektet blir en realitet, avhenger av hvor godt den nevnte nyinnspillingen fungerer. Hvis Rayman 4 blir en realitet, forventes det å ha premiere "innen utgangen av tiåret", noe som antageligvis betyr versjoner for PlayStation 6 og Xbox Next.